Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentin yüksek kesimlerinde yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Edirne, Bolu, Samsun ve Sinop'ta kar etkili oluyor. Bugün Samsun ve Sinop'ta okullar tatil edilmişti. Peki yarın okullar tatil mi? Samsun, Edirne, Bolu ve Sinop’ta 19 Şubat Çarşamba okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı? İşte detaylar.
Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sinop’ta kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otoyolun tünel kesiminde de dün akşam saatlerinde başlayan yağış sürüyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’nin yüksek kesimlerinde yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Kar yağışının sürdüğü Samsun, Edirne, Bolu ve Sinop’ta okul tatili haberi olup olmadığı merak konusu. Peki Samsun, Edirne, Bolu ve Sinop’ta 19 Şubat Çarşamba okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı?
Samsun'da okullar tatil mi?
Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar kalınlığı, ilçe merkezinde 10 santimetreyi bulurken yüksek kesimlerde ise 15 ila 20 santimetreye ulaştı. Kar yağınının olduğu Samsun’da yarın okullar tatil olacak mı? sorusuna yanıt aranıyor. 19 Şubat Çarşamba günü için Samsun Valiliğinden kar tatiline ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Samsun’da bazı ilçelerde bugün okullar tatil edilmişti. Samsun'da kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek olası aksaklıklar nedeniyle 19 Mayıs, Asarcık, Ayvacık, Bafra, Havza, Kavak, Ladik, Salıpazarı ve Vezirköprü ilçelerindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtildi.
Sinop’ta yarın okullar tatil mi?
Sinop’ta kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışı dolayısıyla Ayancık ilçesinde 46, Dikmen’de 22, Durağan’da 36, Gerze’de 27, Türkeli’nde 9, Erfelek’te 19, Boyabat’ta 41, Saraydüzü’nde 8 ve merkez ilçede 11 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının olduğu Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Çarşamba okul var mı? sorusuna yanıt aranıyor. Sinop Valiliği yarın için kar tatili açıklaması yapmadı.
Sinop merkez ve bazı ilçelerde bugün okullar tatil edilmişti.
Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre, kent genelindeki olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiği belirtildi. Önleyici tedbir olarak kent ve ilçelerde 18 Şubat Salı günü eğitim-öğretime ara verildiği aktarılan açıklamada, taşımalı eğitim kapsamında görev yapan kamu görevlisi engelliler ve hamilelerin de 18 Şubat idari izinli sayılacakları kaydedildi.
Bolu’da okullar tatil mi?
Bolu kent merkezi ve Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Meteoroloji hava durumu tahminlerine göre Bolu’da yarın sağanak kar yağışı bekleniyor. 19 Şubat Çarşamba günü için Bolu Valiliğinden kar tatili açıklaması gelmedi.
Edirne’de okullar tatil mi?
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkisini sürdürüyor. Kar, Bulgaristan sınırına yakın köyleri beyaz bir örtüyle kapladı. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının perşembe gününe kadar sürmesi öngörülüyor. Edirne’de yarın okul tatiline ilişkin Edirne Valiliğinden henüz bir açıklama gelmedi.