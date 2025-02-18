Samsun'un Havza ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Sinop’ta kar nedeniyle 219 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Kent merkezinde sabah başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Otoyolun tünel kesiminde de dün akşam saatlerinde başlayan yağış sürüyor. Soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne’nin yüksek kesimlerinde yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Kar yağışının sürdüğü Samsun, Edirne, Bolu ve Sinop’ta okul tatili haberi olup olmadığı merak konusu. Peki Samsun, Edirne, Bolu ve Sinop’ta 19 Şubat Çarşamba okul var mı, Valilik açıklama yaptı mı?