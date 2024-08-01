YAŞ toplantısı sonuçları, TSK mensupları tarafından merak konusu. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe’de toplandı. YAŞ toplantısı kararları ile albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyalarının ele alınacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos Perşembe günü toplandı. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleri ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Peki YAŞ ne zaman sona erecek terfi listesi saat kaçta açıklanacak?
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen YAŞ toplantısına şura üyeleri, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
YAŞ toplantısı ne zaman sona erecek?
Yüksek Askeri Şura toplantısında albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.
Saat 12.00'de başlayan YAŞ toplantısının ne zaman biteceğine ilişkin bir açıklama bulunmazken, YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor. 2024 TSK kara, deniz, hava kuvvetleri YAŞ terfi listesi saat 15:30’da açıklanması bekleniyor.
YAŞ toplantısı terfi bekleyenler kimler?
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde halen korgeneral ve koramiral olarak görev yapan 5 isim terfi sırasında yer alıyor. Buna göre, 3’üncü Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Levent Ergün, 2’nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız, Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran’ın bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.