YENİ HESAP BELLİ OLDU: SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı son dakika zam oranı açıklandı mı?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025'te alacakları maaş zammına ilişkin hesaplamalar sürüyor. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak netleşirken, Kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon verileriyle nihai zam oranı ortaya çıkacak. Temmuz ayında maaşlarına yüzde 24,73 oranında zam yapılan emekliler, yılın ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 10'u aşan kısmı kadar ek zam alacak. Bu farkın yanı sıra, memur maaş katsayısındaki artış sosyal desteklere de yansıyacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025'te alacakları maaş zammı için sadece Kasım ve Aralık aylarına ait enflasyon verileri kaldı. 4 aylık enflasyon oranı yüzde 12,06 olarak belirlenirken, yılın son iki ayındaki enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek.
Türkiye'de 16 milyonu aşkın emekli yeni yılda alacakları zammı merak ediyor. SSK ve Bağkur emeklisi aylık enflasyon oranlarına göre alacakları maaş zamlarını hesaplarken en düşük emekli aylığı için konuşulan rakam da merak ediliyor.
4 AYLIK ENFLASYON BELLİ OLDU
Öte yandan Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Aylık enflasyon ocakta yüzde 3,23, şubatta yüzde 2,47, martta yüzde 2,97, yüzde ekimde ise yüzde 2,88 olarak açıklandı. 4 aylık enflasyon verilerinin toplamı ise yüzde 12,06 oldu.
SSK BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLACAK?
Öte yandan Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44'e yükseltirken Piyasa Katılımcılar Anketinde yıllık enflasyonun yüzde 44,81 olabileceği ifade edildi.
Merkez Bankası verilerine göre kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,01 aralık ayı yüzde 1,67 şeklinde gerçekleşecek. Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde altı aylık enflasyon yüzde 16,22 olacak.
TEMMUZDA SSK BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM YAPILDI?
Milyonlarca emekli 3 Ocak 2025 tarihinde açıklanacak aylık enflasyon rakamlarına odaklandı.
Ocak-Temmuz döneminde SSK ve Bağkur emeklisine yüzde 24,73; memur ve memur emeklilerinin maaşları ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA
Brezilya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçen sene asgari ücretli kardeşlerimize biz yüzde 107.5 zam verdik. Geçen sene enflasyon yüzde 65'ti. Bu sene biz yüzde 49 zam verdik. Ekim ayı itibarıyla enflasyon yüzde 49'un altında.
Yani yılı da Merkez Bankamızın tahminlerine göre yüzde 44 civarında bir rakamla tamamlayacağız. Özetle biz ne emeklimizi ne memurumuzu ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
SSK BAĞKUR EMEKLİSİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağkur'dan emekli olanlara enflasyon tahminlerinin gerçekleşmesi halinde maaşlarına enflasyon farkı kadar zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı 12 bin 500 lira olacak uygulanıyor. Ocak ayından sonra en düşük emekli maaşı için yeni bir düzenleme yapılması bekleniyor.
Maaşı 12 bin 500 liranın altında kalanlar ise temmuz ayında hem enflasyon farkı hem de hazine desteği ile maaşları en düşük maaşa denk gelecek şekilde yeniden düzenlendi. 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.