Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenli yapılan denetimler sonrasında yayımlanan taklit ve tağşiş listesi yenilendi. Listeye 42 yeni ürün daha eklendi. Bakanlığın yayımladığı hileli ürünler arasında, kasap köfte, natürel sızma zeytinyağı, kuymak peyniri, tereyağı, pul biber gibi ürünler bulunuyor. Özellikle kasap köftede çıkan deri dokusu ve sakatat eti (baş ve dil eti) ile baharatlarda yabancı madde tespit edilmesi gıda sahtekarlığındaki boyutları gözler önüne seriyor. İşte 10 Nisan 2025 tarihli hileli ürünlerin listesi.

1 /14 Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor. Son yapılan denetimler sonucunda, çeşitli gıda ürünlerinde tespit edilen uygunsuzluklar dikkat çekici bulgular sunuyor.

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SAKATAT TESPİT EDİLDİ

Listeye 6'sı sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 42 yeni ürün daha eklendi. Listede, beyaz peynirden kremaya, kasap köfteden üzüm pekmezine birçok ürün yer aldı. Listeye göre, denetimler sonucu Kırıkkale merkezde faaliyet gösteren bir kasapta satışa sunulan köfteden alınan numunelerde sakatat tespit edildi. Bunun yanı sıra zeytinyağı üretimi yapılan 13 firmanın ürünlerine tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde üretim yapan bir firmanın tatlı toz bibere domates karıştırdığı da belirlendi.



3 /14 Kasap Köfte: Kırıkkale merkezdeki bir kasapta üretilen köftede, deri dokusu ve sakatat eti (baş eti ve dil eti) tespit edildi. Bu, et ürünlerinde yapılan hilelerin ciddi boyutlara ulaştığını gösteriyor.

Zeytinyağı: 13 farklı firmanın ürettiği naturel sızma zeytinyağlarına, tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi.

4 /14 Kuymak Peyniri ve Beyaz Peynir: Bu süt ürünlerinde bitkisel yağ kullanımı gibi hileli işlemler tespit edilmiştir. Kuymak peyniri ve beyaz peynir gibi ürünlerde, ürünün içeriğinin saflığı bozulmuş ve gıda kalitesi düşürülmüştür.

5 /14 Pul Biber ve Tatlı Toz Biber: Küçükçekmece ilçesindeki bir firmada üretilen tatlı toz bibere domates karıştırıldığı belirlendi.



6 /14 Üzüm Pekmezi: Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir firmada ise üzüm pekmezine şeker ilave edildiği tespit edildi. Pekmez gibi doğal şeker içeren ürünlerde dışarıdan şeker eklenmesi, ürünün içeriğinin yanıltıcı olmasına ve besin değerinin bozulmasına yol açabilmektedir.

7 /14 İŞTE BAKANLIĞIN AÇIKLADIĞI 42 YENİ HİLELİ ÜRÜN

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