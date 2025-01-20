Yeni yargı reformu paketi açıklanıyor. İnfaz düzenlemesiyle ilgili olarak, af olup olmayacağı sıkça gündeme gelmektedir. Cezaevi mahkumları ve yakınları, infaz düzenlemesi ve 10. Yargı Paketi’nin ayrıntılarını araştırırken, genel af iddiaları da sıklıkla konuşuluyor. Yeni infaz düzenlemesinde mahkumların topluma kazandırılmasına yönelik bir modelleme olacak. Peki, Yargı reformu paketi açıklandı mı? 10. yargı paketi maddeleri neler? İşte ayrıntılar...
Yargı reformu paketi açıklandı mı?
4'üncü yargı reformu stratejisi belgesi tamamlandı. Yeni yargı paketi önümüzdeki perşembe günü açıklanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak
Bu çerçevede denetimli serbestliğin kapsamı değiştirilecek, yargılama süreleri kısalacak, caydırıcılık artacak. Belgeye ilişkin detaylar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, birkaç ay önce Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, yargı reformu üzerine yapılan çalışmalarla ilgili basına açıklamalarda bulunmuştu.
Özellikle toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasına yönelik önemli çalışmalar yaptıklarını aktaran Bakan Tunç, milleti huzursuz eden suç şebekeleri, suç ve suçla mücadele konusunda kollukla beraber yargı teşkilatının mevzuat noktasındaki ihtiyacını da giderecek önemli çalışmaların gündemlerinde olduğunu söyledi.
Özellikle Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında birtakım önerilerinin olacağını dile getiren Bakan Tunç, öngörülebilir ve gecikmeyen, güvenilir adalet sisteminin tam anlamıyla tesisi konusunda yaptıkları çalışmaların olduğunu anlattı.
BİRDEN FAZLA SABIKALI KİŞİLERE TUTUKLAMA TEDBİRİ
Yargıda 5 yılda atılacak adımları içeren yargı reformu strateji belgesinde peki neler var? Artan şiddetin önüne geçilmesi ve cezasızlık algısının önüne geçmek için, ceza infaz sisteminde değişikliğe gidilecek. Bu kapsamda da ilk adımda birden fazla sabıkası bulunan kişilerin hüküm giymesi beklenmeyecek, tutuklu yargılanması sağlanacak. Tutuklama tedbiri ise suçun işleniş şekli, kişinin suç işleme eğilimi ve kamu düzenine tehlike oluşturma hususları dikkate alınacak.
BELİRLİ SUÇLARDA CEZANIN YÜZDE 10'U CEZAEVİNDE
İkinci adımda ise cezasızlık algısının önüne geçmek olacak. Mevcut sistemde belli sürelerin altında hapis cezası alanlar, denetimli serbestlik kapsamında cezaevine girmiyor. Bu durum değişecek, asgari tutukluluk süresi getirilecek. Belirli suçlarda cezanın en az yüzde 10'u cezaevinde geçecek.
Uzayan yargı süreçleriyle ilgili de önemli adımlar atılacak. Davaların makul sürede tamamlanması sağlanacak. Soruşturma aşamasının daha etkin şekilde yapılması ve delillerin tam olarak toplanması bu süreçte değişiklik yapılacak başlıklardan olacak. Yine arabuluculuk sisteminin daha etkin bir şekilde kullanılması da hedefler arasında.
4'üncü yargı reformu strateji belgesinin hazırlıkları yaklaşık 1 buçuk yıldır sürüyor. Yargı kurumlarının her kademesiyle sorunlara ilişkin toplantılar yapıldı. Adalet Bakanlığı çalışmalar kapsamında 55 bin görüş alırken, 12 bin paydaş anketi yapıldı.
GENEL AF ÇIKACAK MI?
TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nun 'Anadolu Sohbetleri' programında medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.
Gündemde yer alan af çıkacak mı? sorusunun yanıtına yönelik Güler, "Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda bizim kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede, bireysel çalışmalarını, bireysel insani davranışlarını yapamayacak derecede hasta, yatalak, bakıma muhtaç hale gelmiş mahkumların sonuçları itibarı ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var. Bu adli adli tıp kurulu raporuna bağlandığı zaman zaten 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasına zaten tahliye ediliyor ve o bakımlarının yapılması için, tedavi yapılması için zaten tahliye yapıyor, o imkan zaten var." ifadelerini kullandı.
Güler açıklamasının devamında şunları söyledi;
"Ama bunu bugünden yani sadece buna bağlayarak yürütmek ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Mevcut ceza infaz düzenlemesinde siz suç ayrımı yaparak bunu değerlendiremezsiniz. Siz kişinin işlediği suça bakarak infaz düzenlemesinin şeklini belirlemiyorsunuz. Terör suçlu da olsa, adi suçlu da olsa aynı ceza bu koşullar içerisinde, aynı insan hakları özelliği bağlamında sizin bunu infaz etmeniz gerekiyor, onun ayrımı yapamazsınız. "
Yeni yargı paketi ne zaman çıkacak?
Adalet Bakanlığınca hazırlanan 2024-2028 yıllarını kapsayan Yargı Reformu Strateji Belgesi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak. Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin önümüzdeki perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacağı tahmin ediliyor.