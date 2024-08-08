YKS yerleştirme sonuçları için ÖSYM sonuç sayfası anbean takip ediliyor. YKS puan ve sıralamalarına göre üniversite tercihi yapan öğrencilerin gözü ÖSYM'den gelecek açıklamada. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 4 Ağustos'ta üniversite tercihlerinin sona ermesinin ardından merak ediliyor. Bu aşamada en çok merak edilen soru "Hangi üniversiteye yerleştim?" oluyor. Peki, adayların dört gözle beklediği YKS yerleştirme ( tercih) sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM ile 2025 YKS yerleştirme sonuçlarını öğrenme ekranı...

1 / 6 2024 YKS üniversite tercih sonuçları açıklandı mı? Tercih yapan adaylar ÖSYM AİS aracılığıyla tercih sonuçlarını bekliyor. Peki, YKS tercih sonuçları için tarih verildi mi?

2 / 6 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı. Ancak 19 Ağustos'taki üniversite kayıt süreci öncesinde yerleştirme sonuçlarının açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl YKS tercih sonuçları 19 Ağustos 2024 tarihinde açıklanmış, üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlamıştı. 2023 yılının bilgileri baz alındığında, bu sene de tercih sonuçlarının 14 Ağustos'ta kadar açıklanması ön görülüyor. Ancak resmi açıklama henüz gelmedi.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.





3 / 6 YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

4 / 6 YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

5 / 6 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos’ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos’ta alınacak. Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM’ye bildirilecek. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.