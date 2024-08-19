ZAM ORANI NETLEŞTİ: Emekliye ek kazanç müjdesi! İşte banka banka emekli promosyonları

Ağustos 2024 itibarıyla, bankalar arasında emeklilere verilen promosyon yarışında rekabet oldukça yoğun. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan zam sonrası, bankalar da emeklileri çekmek için cazip promosyon teklifleri sunmaya başladı. Bu kapsamda, bazı bankalar SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını taşıyan müşterilere ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon imkanı sunarken, diğer bankalar 18.000 TL’ye kadar promosyon teklif ediyor.

1 / 14 Ağustos 2024 itibarıyla, emeklilere sunulan promosyonlar, özellikle Temmuz ayında yapılan maaş zamlarının ardından yeniden gündeme geldi. Nisan ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kamu bankalarının emekli promosyonlarını 8 ila 12 bin TL’ye çıkaracağını duyurmasının ardından, Ziraat Bankası ve Halkbank gibi bankalar promosyon ücretlerini güncelledi.

2 / 14 Garanti BBVA Garanti BBVA, 2024 emekli maaşı için sunduğu promosyonları şu şekilde belirledi: 10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL: 10.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

3 / 14 Ziraat Bankası Ziraat Bankası, SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi sağlıyor.

4 / 14 Halkbank Halkbank'ın sunduğu promosyonlar: 10.000 TL - 14.999,99 TL: 8.000 TL 15.000 TL - 19.999,99 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank'tan almayı taahhüt eden SGK emeklileri bu fırsattan yararlanabilir.

5 / 14 ING Bank ING Bank, emekli maaşını ING'ye taşıyanlara ve 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü verenlere şu promosyonları sunuyor: 10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL 10.000 TL - 15.000 TL: 10.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL Ayrıca, Otomatik Fatura Talimatı ile 3.000 TL'ye kadar ek promosyon kazanılabiliyor.

6 / 14 DenizBank DenizBank, 3 yıl süreyle maaşını bankadan alma sözü veren emeklilere şu promosyonları sağlıyor: 0 - 9.999 TL: 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

7 / 14 Fibabanka Fibabanka, 3 yıl süreyle emekli maaşını bankadan alma taahhüdü verenlere promosyon ödemeleri sunuyor: 10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL: 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

8 / 14 İş Bankası İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyan emeklilere 3 yıl süreyle şu promosyonları sunuyor: 10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL: 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

9 / 14 QNB Finansbank QNB Finansbank, emekli maaşına bağlı olarak şu promosyonları ve ek fırsatları sunuyor: 0 - 9.999 TL: 6.250 TL 10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL Ayrıca, CardFinans Emekli kredi kartı ile yıllık 1.200 TL indirim sağlanıyor.

10 / 14 Türkiye Finans Türkiye Finans, emekli maaşlarına göre şu promosyonları sunuyor: 9.999 TL'ye kadar: 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL: 8.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

11 / 14 VakıfBank VakıfBank'ın emeklilere sunduğu promosyonlar ve ek fırsatlar: 10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL: 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL: 10.000 TL 20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL VakıfBank ayrıca Troy Emekli Kredi Kartı ve Bankomat Kartı ile 12.000 TL'ye kadar ek nakit ödeme fırsatı sunuyor.

12 / 14 Akbank Akbank, emekli maaşını bankadan alanlara toplamda 17.500 TL'ye varan promosyon fırsatı sunuyor: 0 - 9.999 TL: 6.250 TL 10.000 TL - 14.999 TL: 10.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL: 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

13 / 14 Yapı Kredi Yapı Kredi, emekli maaşına göre şu promosyonları sunuyor: 9.999 TL'ye kadar: 9.250 TL 10.000 TL - 14.499 TL: 13.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL: 15.500 TL 20.000 TL ve üzeri: 18.000 TL Ek olarak, fatura ödeme talimatları, kredi kartı harcamaları ve mobil uygulama kullanımı gibi koşulları sağlayanlara ek ödüller de sunuluyor.