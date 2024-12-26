2025 yılı asgari ücret belirlendi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın duyurduğu yeni ücret, net 22 bin 104 TL olarak belirlenirken, brüt ücret 26 bin 5 TL 50 kuruş oldu. Çalışanlar, zamlı ücretlerini ne zaman alacağını merak ediyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret, 1 Ocak'ta mı, 1 Şubat'ta mı ödenecek? İşte 2025 zamlı maaş ödemelerinin yatacağı tarih...

1 /4 Zamlı maaş ödemeleri gündemde... Asgari ücrete gelen yüzde 30 zammın ardından çalışanlar maaşlarına yansıyacak tarihi araştırıyor. Peki, zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? İşte ödeme tarihi...

2 /4 Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Ocak maaşını ay başında alan işçiler, zamlı ücretlerini Ocak ayında alacaklar. Ancak maaşlarını ay sonunda alan çalışanlar, ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında görecekler. Ocak maaşını zamlı olarak alamayanlar için, farklar Şubat ayında ödenecek.

3 /4 Asgari ücrete ne kadar zam geldi?

Yeni açıklanan asgari ücretin detayları şu şekilde:

Net ücret: 22 bin 104 lira 67 kuruş Brüt ücret: 26 bin 5 lira 50 kuruş

