Zincir marketlerde artık satılmayacak! Paketinde farklı isimle satışa sunuluyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, marketlerde satışa sunulan bazı peynir ürünlerine yönelik düzenleme çalışması başlattı. Zincir marketlerde satışa sunulan ve üzerinde "tost peyniri" ifadesi bulunan ürünlerin, tüketicilerde "kaşar peyniri" izlenimi oluşturabileceği gerekçesiyle Bakanlık harekete geçti. Yeni düzenlemeyle, "tost peyniri" ibaresinin kullanımına sınırlama getirilmesi planlanıyor.
Bakanlık yetkililerinden edinilen bilgilere göre, peynir ürünlerinin etiketlerinde yer alan ifadelerin tüketiciyi yanıltmaması amaçlanıyor. "Kaşar peyniri" olarak bilinen ve kendine has üretim süreçleri olan peynirin, benzer görünüm ve isimle tüketiciye sunulan ürünlerle karıştırılmasının önlenmesi hedefleniyor.
Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi durumunda, market raflarındaki peynir etiketlerinde daha net bir ayrım yapılması ve tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanmış olacak. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, konuya dair düzenlemeyle ilgili detayları ve yeni etiketleme kurallarını önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.
Kaşar peyniri izlenimi yaratması nedeniyle yasaklandı
Söz konusu ürünlerin, çok daha az süt oranı ile hazırlanıyor olmasına karşın, ambalajlarda yer alan ifadeler ve görseller aracılığıyla 'kaşar peyniri' izlenimi yaratması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üreticilere bir dizi yeni talimatın gönderilmesine neden oldu.
Üretici firmalara yeni dönemde uyması gereken kuralları ileten Bakanlık, 'eritme peynir' olarak satışa sunulan ürünlerde 'tost peyniri' ifadesinin yer almasını yasakladı.
Bu ürünler market raflarında yer almaya devam edecek olsa da, ambalajlarında ürünün yapısına ilişkin net ifadeler kullanılmak zorunda olacak. Değişikliğe uymayan ürünlerin ise marketlerde satışı yasaklanacak.
Hayvan görseli kullanımına yasak getirilecek
Öte yandan, tek bir hayvan türüne ait sütün kullanılmadığı ve farklı türdeki sütlerin karıştırıldığı ürünlerde ise hayvan görseli kullanımına yasak getirilecek.