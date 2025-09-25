ZİRAİ DON DESTEĞİ ÖDEME TAKVİMİ: Zirai don ödemeleri ne zaman yapılacak, tarih açıklandı mı?

ZİRAİ DON DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Destek, tarım sigortası olmayan, sigortası bulunup don teminatı içermeyen veya don teminatı olmasına rağmen tazminat alamayan çiftçilere sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları bu destekten yararlanamayacak. Ayrıca, karar yayımlandıktan sonra tarım sigortasından tazminat aldığı kesinleşen üreticiler de destek kapsamı dışında tutulacak.