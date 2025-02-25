Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta kar yağışı, kent genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji hava durumuna göre, kar yağışının 26 Şubat Çarşamba günü de devam edeceği tahmin edilirken, öğrenciler ve veliler okullar tatil mi? sorusuna yanıt arıyor. Peki Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? 26 Şubat Çarşamba günü okul tatil oldu mu? Hangi ilçelerde okullar tatil edildi, açıklandı mı?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 25-27 Şubat 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun büyük bir bölümü hafta başında soğuk hava ve yağışların etkisi altında olacak, ancak hafta ortasından itibaren hava sıcaklıkları yükselmeye başlayacak. Özellikle Karadeniz ve İç Anadolu'nun büyük kısmında kar yağışı bekleniyor. Peki Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Sinop’ta yarın okullar tatil mi? Valilikten 26 Şubat Çarşamba için kar tatili açıklandı mı?
Zonguldak’da yarın okullar tatil mi?
Zonguldak’da 26 Şubat Çarşamba günü okullara kar tatili olup olmayacağına ilişkin Valilikten henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Zonguldak’da bugün okullar tatil olduğu açıklanmıştı.
Zonguldak'ta bugün içni eğitime ara verildiği bildirildi. Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma riski nedeniyle meteorolojik tahminler doğrultusunda vatandaşların güvenliği için bazı tedbirler alındığı belirtildi.
Kastamonu’da okullar tatil mi? 26 Şubat
Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçede eğitime yarın (26 Şubat) ara verildi.
Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, kent genelinde etkili olan kar ve buzlanma nedeniyle İnebolu, Küre ve Şenpazar ilçelerinde yarın eğitime ara verildiği bildirildi.
Sinop’ta yarın okullar tatil mi?
Sinop’ta 26 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil olacağına dair henüz valilik tarafından bir açıklama gelmedi.
Sinop’ta bugün okullar tatil olduğu Valilik tarafından duyrulmuştu. Sinop’ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.
Karabük’te yarın okullar tatil mi?
Karabük’te 26 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığına ilişkin Valilikten henüz bir açıklama gelmedi.