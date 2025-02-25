Sinop’ta yarın okullar tatil mi?

Sinop’ta 26 Şubat 2025 Çarşamba günü okulların tatil olacağına dair henüz valilik tarafından bir açıklama gelmedi.





Sinop’ta bugün okullar tatil olduğu Valilik tarafından duyrulmuştu. Sinop’ta, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Açıklamada bu kapsamda, önleyici tedbir olarak il merkezi ile Gerze, Erfelek, Boyabat, Ayancık, Türkeli ve Dikmen ilçelerindeki tüm okullarda, Saraydüzü ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitime 25 Şubat Salı günü ara verildiği aktarıldı.