Daha sonra bir süzgeçle süzerek bir kaba boşaltın. Tamamen meyan kökü şerbeti olması için meyan kökleri tülbentten geçirilerek iyi bir şekilde süzün.





Bu süzme işlemi bir kez daha tekrarlanarak meyan kökü şerbeti içinde tortu ve yabancı madde olmasını engellemiş oluruz.







