14. haftada 12 takım teknik direktör değiştirdi: 1. Lig’de yaprak dökümü sürüyor

Bu takımlardan Adanaspor, şimdiye kadar 4 farklı isimle çalıştı. Manisa FK maçından önce eski rahatsızlığı tekrarlandıktan sonra hayatını kaybeden Sol Bamba'nın yerine Francois Ciccolini ile yoluna devam eden Adanaspor, Ciccolini ile yollarını ayırdıktan sonra Kemal Kılıç ve son olarak Yusuf Şimşek'le anlaştı.