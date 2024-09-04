Spor

2. Lig ekibinden Süper Lig’e iki sürpriz transfer

14:00 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:03 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

TFF 2'nci Lig ekibinde forma giyen iki futbolcu Süper Lig’e transfer oldu. Daha önce Beşiktaş'a futbolcu satan kulüp bu kez iki futbolcusunu Alanyaspor ve Konyaspor’a sattı. Detaylar haberimizde.

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TFF 2'nci Lig temsilcisi Somaspor, amatörden keşfedip vitrine çıkardığı oyuncuları üst liglere uğurlamaya devam ediyor.


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Daha önce Emrecan Bulut'u Beşiktaş'a satan, geçen hafta Oğuzhan Ayaydın'ı 1'inci Lig'e uğurlayan siyah-beyazlılar, Süper Lig'e iki oyuncu verdi. 

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Somaspor'da forma giyen 22 yaşındaki sağ bek Mahmut Şat ve 21 yaşındaki sol bek Rıdvan Dönmez yuvadan uçtu.

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Soma ekibi, önceki sezon Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör'e düşen Torbalıspor'dan transfer ettiği Mahmut Şat'ı Süper Lig ekibi Alanyaspor'a transfer oldu.


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Yine geçen sezonun başında amatör ligde 1926 Bulancakspor'dan alınan Rıdvan Dönmez'i Konyaspor'a verdi. 

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Siyah-beyazlı kulüp, bu futbolcuların bonservisinden önemli gelir elde etti.


#2. Lig
#Süper Lig
#Alanyaspor
#Konyaspor
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