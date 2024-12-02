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24 yaşındaki yıldız futbolcu silahlı soyguna uğradı

24 yaşındaki yıldız futbolcu silahlı soyguna uğradı

15:082/12/2024, Pazartesi
G: 2/12/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fransa Lig 1’de forma giyen 24 yaşındaki yıldız futbolcu silahlı soyguncuların kurbanı oldu. Oyuncunun fiziksel şiddete maruz kalmadığı, soyguncuların 250 bin euro değerindeki saat, lüks deri eşya ve mücevherleri çaldığı belirtildi. İşte detaylar.

Lyon'un golcüsü Georges Mikautadze, dün akşam saatlerinde evinde silahlı soygunun kurbanı oldu.

Fransız basınında yer alan haberlere göre Mikautadze'nin evine giren kapüşonlu iki kişi, 24 yaşındaki futbolcuyu silahla tehdit etti.

Haberde Mikautadze'nin fiziksel şiddete maruz kalmadığı, soyguncuların 250 bin euro değerindeki saat, lüks deri eşya ve mücevherleri çaldığı belirtildi.

Saldırının faillerinin tespiti için soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

#Georges Mikautadze
#Lyon
#Fransa Lig 1

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