4 dev kulüp talip oldu: Benfica Galatasaray’dan bir yıldızı daha istiyor

Trendyol Süper Lig’de 1. devreyi lider tamamlayan Galatasaray’da yıldız futbolcunun talipleri artıyor. Bu sezon olağanüstü performansıyla dev kulüplerin radarına giren futbolcunun en büyük talibi Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü’nün forma giydiği Benfica. Detaylar haberimizde.
Trendyol Süper Lig'de bu sezonun ilk yarısına damga vuran bir performans sergileyen Yunus Akgün için kapıda bekleyen kulüplerin arttığı söyleniyor.
Okan Buruk'un da Galatasaray formasını en çok teslim ettiği isimlerden birisi olan milli futbolcuya tam 4 kulüp ilgi gösteriyor.
İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; Real Sociedad, Benfica, Eintracht Frankfurt ve Everton, Yunus Akgün'ü izleyen takımlar arasında yer alıyor.
Sarı-kırmızılı kulüp ise yakın zamanda Yunus Akgün'ün sözleşmesini yenileyerek olası bir transferin önünü kapatmaya çalışacak.
Bu sezon toplamda 23 resmi maçta görev yapan 24 yaşındaki oyuncu, 10 gol ve 6 asistle oynuyor.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro.