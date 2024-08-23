50 milyon euro değere ulaşmıştı: Kartal’da stopere yeni aday

Transfer sezonuna aldığı yıldızlarla damga vuran Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst defans bölgesine bir yıldız istiyor. Siyah-beyazlılar aradığı kanı ise Premier Lig’de buldu. Kartal, Sevilla ve Aston Villa formaları giyen sambacı için harekete geçti.

1 / 12 Siyah beyazlılar defans hattına stoper takviyesi için mesai harcamaya devam ediyor.



2 / 12 Beşiktaş'ta son olarak Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos gündeme alındı.

3 / 12 İngiliz basınında yer alan haberde Kartal'ın Diego Carlos'u takip ettiği öne sürüldü.



4 / 12 31 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

5 / 12 2 senedir Premier Lig ekibinde olan Brezilyalı savunmacı, 41 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.



6 / 12 Diego Carlos kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Diego Carlos, 15 Mart 1993'te Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğmuştur.



7 / 12 Futbola Brezilya'da başlayan Carlos, kariyerinin ilk yıllarında ülkesindeki çeşitli takımlarda forma giymiştir.

8 / 12 Daha sonra Avrupa'ya gelerek Sevilla'ya transfer olmuştur.

9 / 12 Sevilla'da geçirdiği dönemde takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Carlos, savunmanın liderliğini yapmıştır. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle Sevilla'nın savunmasına sağlamlık katmıştır.

10 / 12 Burada forma giydiği yıllarda sambacının piyasa değeri 50 milyon euroya kadar yükseldi.

11 / 12 Sevilla'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmuştur.

