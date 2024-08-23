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Spor

50 milyon euro değere ulaşmıştı: Kartal’da stopere yeni aday

10:50 - 23/08/2024 Cuma
Güncelleme: 10:50 - 23/08/2024 Cuma
Yeni Şafak

Transfer sezonuna aldığı yıldızlarla damga vuran Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst defans bölgesine bir yıldız istiyor. Siyah-beyazlılar aradığı kanı ise Premier Lig’de buldu. Kartal, Sevilla ve Aston Villa formaları giyen sambacı için harekete geçti.

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Siyah beyazlılar defans hattına stoper takviyesi için mesai harcamaya devam ediyor.


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Beşiktaş'ta son olarak Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos gündeme alındı. 

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İngiliz basınında yer alan haberde Kartal'ın Diego Carlos'u takip ettiği öne sürüldü.


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31 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. 

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2 senedir Premier Lig ekibinde olan Brezilyalı savunmacı, 41 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.


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Diego Carlos kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?


Diego Carlos, 15 Mart 1993'te Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğmuştur.


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Futbola Brezilya'da başlayan Carlos, kariyerinin ilk yıllarında ülkesindeki çeşitli takımlarda forma giymiştir. 

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Daha sonra Avrupa'ya gelerek Sevilla'ya transfer olmuştur. 

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Sevilla'da geçirdiği dönemde takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Carlos, savunmanın liderliğini yapmıştır. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle Sevilla'nın savunmasına sağlamlık katmıştır.

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Burada forma giydiği yıllarda sambacının piyasa değeri 50 milyon euroya kadar yükseldi. 

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Sevilla'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmuştur.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.


#Beşiktaş
#Diego Carlos
#Aston Villa
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