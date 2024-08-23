50 milyon euro değere ulaşmıştı: Kartal’da stopere yeni aday

Transfer sezonuna aldığı yıldızlarla damga vuran Beşiktaş, stoper arayışlarını sürdürüyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst defans bölgesine bir yıldız istiyor. Siyah-beyazlılar aradığı kanı ise Premier Lig’de buldu. Kartal, Sevilla ve Aston Villa formaları giyen sambacı için harekete geçti.
Siyah beyazlılar defans hattına stoper takviyesi için mesai harcamaya devam ediyor.
Beşiktaş'ta son olarak Aston Villa'dan Brezilyalı stoper Diego Carlos gündeme alındı.
İngiliz basınında yer alan haberde Kartal'ın Diego Carlos'u takip ettiği öne sürüldü.
31 yaşındaki futbolcunun Aston Villa ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.
2 senedir Premier Lig ekibinde olan Brezilyalı savunmacı, 41 resmi maça çıkarken 1 gol attı, 1 asist yaptı.
Diego Carlos kimdir, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?
Diego Carlos, 15 Mart 1993'te Brezilya'nın Barra Bonita şehrinde doğmuştur.
Futbola Brezilya'da başlayan Carlos, kariyerinin ilk yıllarında ülkesindeki çeşitli takımlarda forma giymiştir.
Daha sonra Avrupa'ya gelerek Sevilla'ya transfer olmuştur.
Sevilla'da geçirdiği dönemde takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Carlos, savunmanın liderliğini yapmıştır. Güçlü fiziği ve hava toplarındaki hakimiyetiyle Sevilla'nın savunmasına sağlamlık katmıştır.
Burada forma giydiği yıllarda sambacının piyasa değeri 50 milyon euroya kadar yükseldi.
Sevilla'da gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken oyuncu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer olmuştur.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro.