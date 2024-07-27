8 milyon euro önerdiler: Rus ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca

Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce sarı-kırmızılıların başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu'na teklif yapan Spartak Moskova, bu transfer gerçekleşmeyince Aslan'ın diğer oyuncusu için devreye girdi. İşte detaylar...
Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da kadrosunda bulunan futbolcular için teklifler alıyor.
Galatasaray'ın teklif aldığı futbolculardan biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu.
Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılıların kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Sabah'ın haberine göre Rus ekibi, Aktürkoğlu'nun ardından şimdi de Derrick Köhn için devreye girdi.
Spartak Moskova'nın Alman sol bek için Galatasaray'a 8 milyon euro'luk teklif yaptığı haber detayında yer aldı. Sarı-kırmızılıların ise bu teklifi reddettiği bildirildi.
Okan Buruk, Derrick Köhn'ün takımda kalmasını isterken oyuncu cephesi de Galatasaray'da mutlu olduğunu Rus ekibine iletti.
Galatasaray ile toplam 15 maça çıkan Derrick Köhn 1 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi.
25 yaşındaki Köhn'ün Galatasaray ile 2+2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.