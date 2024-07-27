Spor

8 milyon euro önerdiler: Rus ekibinden Galatasaraylı yıldıza kanca

16:33 - 27/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 16:49 - 27/07/2024 Cumartesi
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Transfer çalışmalarında gaza basan Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Daha önce sarı-kırmızılıların başarılı ismi Kerem Aktürkoğlu'na teklif yapan Spartak Moskova, bu transfer gerçekleşmeyince Aslan'ın diğer oyuncusu için devreye girdi. İşte detaylar...

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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray bir yandan da kadrosunda bulunan futbolcular için teklifler alıyor.

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Galatasaray'ın teklif aldığı futbolculardan biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu.







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Spartak Moskova, Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılıların kapısını çalmış ancak transfer gerçekleşmemişti.






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Sabah'ın haberine göre Rus ekibi, Aktürkoğlu'nun ardından şimdi de Derrick Köhn için devreye girdi.





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Spartak Moskova'nın Alman sol bek için Galatasaray'a 8 milyon euro'luk teklif yaptığı haber detayında yer aldı. Sarı-kırmızılıların ise bu teklifi reddettiği bildirildi.







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Okan Buruk, Derrick Köhn'ün takımda kalmasını isterken oyuncu cephesi de Galatasaray'da mutlu olduğunu Rus ekibine iletti.


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Galatasaray ile toplam 15 maça çıkan Derrick Köhn 1 gol, 2 asistlik skor katkısı da verdi.

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25 yaşındaki Köhn'ün Galatasaray ile 2+2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

#Galatasaray
#Derrick Köhn
#Transfer
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