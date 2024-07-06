EURO 2024'te heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk seansında İngiltere ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre kozlarını paylaştı. A Milli Takım'ın Hollanda'yı geçmesi halinde yarı finaldeki rakibi de belli oldu.

1 / 7 Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adım adım finale gidiliyor.

2 / 7 Çeyrek final maçlarında, günün ilk seansı İngiltere ile İsviçre arasında oynandı.

3 / 7 Mücadelede normal süre Embolo ve Saka'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

4 / 7 Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

5 / 7 Penaltı atışları sonucu rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere yarı finale yükseldi.

6 / 7 A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'yı elerse yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.