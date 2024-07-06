EURO 2024'te heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk seansında İngiltere ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre kozlarını paylaştı. A Milli Takım'ın Hollanda'yı geçmesi halinde yarı finaldeki rakibi de belli oldu.
Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adım adım finale gidiliyor.
Çeyrek final maçlarında, günün ilk seansı İngiltere ile İsviçre arasında oynandı.
Mücadelede normal süre Embolo ve Saka'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.
Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltı atışları sonucu rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere yarı finale yükseldi.
A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'yı elerse yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.
Yarı final maçı 10 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.