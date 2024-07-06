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Spor

A Milli Takım'ın Hollanda'yı geçmesi halinde rakibi belli oldu

21:52 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:53 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

EURO 2024'te heyecan çeyrek final müsabakalarıyla devam ediyor. Günün ilk seansında İngiltere ile turnuvanın sürpriz ekiplerinden İsviçre kozlarını paylaştı. A Milli Takım'ın Hollanda'yı geçmesi halinde yarı finaldeki rakibi de belli oldu.

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Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda adım adım finale gidiliyor.

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Çeyrek final maçlarında, günün ilk seansı İngiltere ile İsviçre arasında oynandı.

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Mücadelede normal süre Embolo ve Saka'nın karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi.

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Uzatmalarda da eşitlik bozulmayınca seri penaltı atışlarına geçildi.

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Penaltı atışları sonucu rakibini 5-3 mağlup eden İngiltere yarı finale yükseldi.

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A Milli Futbol Takımımız, Hollanda'yı elerse yarı finalde İngiltere ile karşılaşacak.

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Yarı final maçı 10 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de oynanacak.

#A Milli Futbol Takımı
#Türkiye
#Hollanda
#EURO 2024
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