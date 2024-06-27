|
Spor

A Milli Takım'a UEFA'dan dev gelir

14:22 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:55 - 27/06/2024 Perşembe
Diğer

EURO 2024'te heyecan sürerken A Milli Futbol Takımımız da adını son 16 turuna yazdırdı ve Avusturya'nın rakibi oldu. Ay-yıldızlılar, grup aşamasında aldığı 2 galibiyetle de önemli bir gelirin sahibi oldu.

1/ 8

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi.

2/ 8

Turnuvada dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti.

3/ 8

Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nu Gürcistan ve Çekya galibiyetleriyle 6 puanla tamamladı. A Milli Takım gruptaki tek yenilgisini Portekiz karşısında aldı.

4/ 8

NTV Spor'da yer alan habere göre UEFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı para ödüllerine göre A Milli Takım EURO 2024'te şu ana kadar 12 milyon 750 bin euro'luk bir gelir elde etti.

5/ 8

Türkiye'nin EURO 2024'te elde ettiği ödülün dağılımı şöyle:


Katılım ücreti: 9,25 milyon euro

Galibiyet: 2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)

Son 16'ya katılım hakkı: 1,5 milyon euro

6/ 8

EURO 2024'TE PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?


Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şöyle:

Katılım ücreti: 9,25 milyon euro







7/ 8

Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin euro

Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro


8/ 8

Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro

Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro

Turnuva ikincisi: 5 milyon euro

Şampiyon: 8 milyon euro



#EURO 2024
#Avusturya
#Türkiye
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Tekirdağ köyleri: Tekirdağ’da gezilecek ve görülecek yerler