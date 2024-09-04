A Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki değişiklik yaşandı. Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.
Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Milli Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı.
Semih'in sakatlığının A Milli Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.
Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı.