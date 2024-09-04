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Spor

A Milli Takım'da şok sakatlık! Kadrodan çıkarıldı

14:47 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:48 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda iki değişiklik yaşandı. Milli futbolcu sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. İşte detaylar...

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki mücadelesine 6 Eylül'de deplasmandaki Galler müsabakasıyla başlayacak A Milli Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi.


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Sol kasığındaki zorlanma şikayetiyle A Milli Takım kampına katılan Semih Kılıçsoy'un bir süredir devam eden tedavisi kapsamında yapılan muayene ve tetkikleri tamamlandı.




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Semih'in sakatlığının A Milli Takımımızın Galler ve İzlanda maçları süresince tam olarak iyileşmeyeceği tespit edildiğinden, oyuncumuzun aday kadrodan çıkarılarak tedavisine kulübünde devam etmesi uygun bulundu.




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Ayrıca, Mustafa Hekimoğlu da UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile karşılaşacak Ümit Milli Takımımızın aday kadrosuna geçiş yaptı.



#A Milli Futbol Takımı
#Semih Kılıçsoy
#Galler
#İzlanda
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