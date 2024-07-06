A Milli Takımımız Hollanda'ya gol atması halinde bunu yapacak

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında A Milli Takımımız ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya gol atması halinde yapacakları sevinçle UEFA'nın Merih Demiral'a vermiş olduğu cezaya tepki gösterecek. İşte detaylar...
A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Ay-yıldızlılar sahadan galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.
Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Turpin düdük çalacak.
Milliler'de üç futbolcu cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.
UEFA tarafından iki maç men cezası alan Merih Demiral ve sarı kart cezaları bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek Hollanda karşısında yok.
Hollanda karşısında muhtemel 11'imiz ise şöyle; Mert Günok, M.Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Salih, Arda, Kenan, Barış.
Maça saatler kala milli oyuncularımızın gol atmaları halinde yaşayacakları sevinç ortaya çıktı.
Milliler, Hollanda filelerini havalandırdığı takdirde Merih Demiral'ın formasını göstererek UEFA'ya mesaj verecek.