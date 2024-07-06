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Spor

A Milli Takımımız Hollanda'ya gol atması halinde bunu yapacak

17:37 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:52 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

EURO 2024 çeyrek final karşılaşmasında A Milli Takımımız ile Hollanda kozlarını paylaşacak. Ay-yıldızlı ekip, Hollanda'ya gol atması halinde yapacakları sevinçle UEFA'nın Merih Demiral'a vermiş olduğu cezaya tepki gösterecek. İşte detaylar...

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A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

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Ay-yıldızlılar sahadan galip ayrılarak adını yarı finale yazdırmak istiyor.

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Karşılaşma saat 22.00'de başlayacak. Mücadele Trt 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Fransız hakem Turpin düdük çalacak. 

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Milliler'de üç futbolcu cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.

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UEFA tarafından iki maç men cezası alan Merih Demiral ve sarı kart cezaları bulunan Orkun Kökçü ve İsmail Yüksek Hollanda karşısında yok.

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Hollanda karşısında muhtemel 11'imiz ise şöyle; Mert Günok, M.Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Kaan, Hakan, Salih, Arda, Kenan, Barış.

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Maça saatler kala milli oyuncularımızın gol atmaları halinde yaşayacakları sevinç ortaya çıktı.

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Milliler, Hollanda filelerini havalandırdığı takdirde Merih Demiral'ın formasını göstererek UEFA'ya mesaj verecek.

#Türkiye
#Hollanda
#EURO 2024
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