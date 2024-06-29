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Spor

A Milli Takım'ın son idmanına 3 isim katılmadı

09:33 - 29/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 10:06 - 29/06/2024 Cumartesi
AA

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım adını son 16 turuna yazdırdı. Avusturya ile eşleşen ay-yıldızlı ekip bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürürken antrenmana 3 isim katılmadı. İşte detaylar...

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı.

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Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

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Ay-yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Mert Günok tedbir amaçlı, Samet Akaydın ise adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanda yer almadı.

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Hakan ve Samet, idmanı saha kenarından takip etti.

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İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma, koşu, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

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Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.

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Ay-yıldızlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Avusturya karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

#A Milli Futbol Takımı
#Avusturya
#EURO 2024
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