A Milli Takım'ın son idmanına 3 isim katılmadı

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım adını son 16 turuna yazdırdı. Avusturya ile eşleşen ay-yıldızlı ekip bu maçın hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürürken antrenmana 3 isim katılmadı. İşte detaylar...

1 / 8 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda 2 Temmuz Salı günü Avusturya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarına başladı.

2 / 8 Barsinghausen'deki kamp merkezinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 15 dakikası, basına açık gerçekleştirildi.

3 / 8 Ay-yıldızlı ekipte kaptan Hakan Çalhanoğlu ve kaleci Mert Günok tedbir amaçlı, Samet Akaydın ise adalesindeki zorlanma nedeniyle antrenmanda yer almadı.

4 / 8 Hakan ve Samet, idmanı saha kenarından takip etti.

5 / 8 İdmanın basına açık bölümünde oyuncular; ısınma, koşu, pas ve şut çalışması gerçekleştirdi.

6 / 8 Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Avusturya karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

7 / 8 Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Eröğüt ve Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop da idmanı izledi.