Aaron Boupendza aynı anda 2 takıma transfer oldu: "İmza attığımı hatırlamıyorum"

Bir dönem attığı gollerle Süper Lig'i sallayan Aaron Boupendza, aynı anda 2 takıma transfer oldu.
Transfer dönemi kapandı ama yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Süper Lig ekiplerinin de transfer etmek istediği fakat başarılı olamadığı Aaron Boupendza'nın imzası kaosa döndü.
Attığı gollerle de Süper Lig'de başarı olan Aaron Boupendza aynı anda 2 takıma transfer oldu.
Bir hafta önce Mısır ekibi Zamalek, Boupendza'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı.
Hatta bu transferi sosyal medya hesaplarından da duyurdular.
Fakat Zamalek ile anlaşma sağlamasına rağmen Mısır'a gitmeyen Boupendza, başka bir takıma imza attı.
Golcü oyuncu, Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'e transfer oldu.
Zamalek, Boupendza'yı UEFA'ya şikayet etmek için girişimlerine başladı.
28 yaşındaki oyuncunun yaşanan gelişmelerden sonra, "Zamalek'e imza attığımı hatırlamıyorum" dediği iddia edildi.
Ayrıca Bükreş'in teknik direktörü Sumudica da konu hakkında açıklamalar yaptı.
Sumudica şu ifadeleri kullandı:
"Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı."
"Onun gibi bir oyuncuyu nasıl transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık."
"Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek."
"Ben olmasaydım Rapid'e gelmeyecekti ama kulübün mali anlamda gösterdiği çaba da önemliydi."
"Böyle bir futbolcuyu buraya getirmek kolay değil."