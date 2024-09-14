Spor

Aaron Boupendza aynı anda 2 takıma transfer oldu: "İmza attığımı hatırlamıyorum"

Haber Merkezi
14:03 - 14/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:35 - 14/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
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Bir dönem attığı gollerle Süper Lig'i sallayan Aaron Boupendza, aynı anda 2 takıma transfer oldu.

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Transfer dönemi kapandı ama yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

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Süper Lig ekiplerinin de transfer etmek istediği fakat başarılı olamadığı Aaron Boupendza'nın imzası kaosa döndü.

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Attığı gollerle de Süper Lig'de başarı olan Aaron Boupendza aynı anda 2 takıma transfer oldu.

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Bir hafta önce Mısır ekibi Zamalek, Boupendza'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı.

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Hatta bu transferi sosyal medya hesaplarından da duyurdular.

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Fakat Zamalek ile anlaşma sağlamasına rağmen Mısır'a gitmeyen Boupendza, başka bir takıma imza attı.

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Golcü oyuncu, Romanya temsilcisi Rapid Bükreş'e transfer oldu.

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Zamalek, Boupendza'yı UEFA'ya şikayet etmek için girişimlerine başladı.

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28 yaşındaki oyuncunun yaşanan gelişmelerden sonra, "Zamalek'e imza attığımı hatırlamıyorum" dediği iddia edildi.

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Ayrıca Bükreş'in teknik direktörü Sumudica da konu hakkında açıklamalar yaptı.

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Sumudica şu ifadeleri kullandı:

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"Aaron Boupendza, Zamalek ile sözleşme imzalamadı."

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"Onun gibi bir oyuncuyu nasıl transfer ettiğimizi soran çok sayıda mesaj aldım. Anlaşmaya vardık."

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"Sözleşme için resmi evraklar hazırlanıyor. Vize işlemlerinden sonra Bükreş'e gelecek."

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"Ben olmasaydım Rapid'e gelmeyecekti ama kulübün mali anlamda gösterdiği çaba da önemliydi."

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"Böyle bir futbolcuyu buraya getirmek kolay değil."

#Transfer Haberleri
#Aaron Boupendza
#Süper Lig
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