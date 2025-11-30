Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan ve son olarak bordo-mavili kulüpte görev yapan Abdullah Avcı, yeniden Süper Lig’de bir takımla el sıkıştı.

1 /4 Son olarak Trabzonspor'da görev yapan ve bordo-mavili kulübe şampiyonluk yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı.

2 /4 BeIN Sports'ta yer alan habere göre; 62 yaşındaki deneyimli teknik adamın yeni adresi Çaykur Rizespor olacak.

3 /4 Karadeniz ekibi, İlhan Palut'un ayrılığını kabul ettikten kısa bir süre sonra Abdullah Avcı'yla görüşme gerçekleştirdi ve büyük ölçüde anlaşma sağladı.