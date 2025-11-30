Yeni Şafak
Abdullah Avcı Süper Lig'e geri döndü: Yeni adresi açıklandı

18:4430/11/2025, Pazar
Trabzonspor'u şampiyonluğa taşıyan ve son olarak bordo-mavili kulüpte görev yapan Abdullah Avcı, yeniden Süper Lig’de bir takımla el sıkıştı.

Son olarak Trabzonspor'da görev yapan ve bordo-mavili kulübe şampiyonluk yaşatan teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig ekibiyle anlaşma sağladı.

BeIN Sports'ta yer alan habere göre; 62 yaşındaki deneyimli teknik adamın yeni adresi Çaykur Rizespor olacak. 

Karadeniz ekibi, İlhan Palut'un ayrılığını kabul ettikten kısa bir süre sonra Abdullah Avcı'yla görüşme gerçekleştirdi ve büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Rizespor, Abdullah Avcı ile uzun vadeli sözleşme imzalayacak. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

