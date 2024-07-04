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Spor

Aboubakar'dan Beşiktaşlıları çıldırtan hareket

15:02 - 4/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:29 - 4/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, tatildeyken bir başka Süper Lig ekibinin formasını giydi. Kamerunlu futbolcunun sosyal medyaya düşen fotoğrafı siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.

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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, ilginç bir harekete imza attı.

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Yeşil Burun Adaları'nda tatil yapan 32 yaşındaki futbolcunun, Kasımpaşa forması giydiği bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü.

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Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın başka takım formasıyla poz vermesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu.

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Beşiktaş'ta sürekli sorunlarıyla gündeme gelen tecrübeli futbolcu, geçen sezon kadro dışı bırakılmış ve daha sonra affedilerek takıma geri dönmüştü.

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Şu an tatilde olan Aboubakar'ın 8 Temmuz'da Beşiktaş'ın kampına katılması bekleniyor.

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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kamerunlu golcünün takımda kalıp kalmamasıyla ilgili bir karar verecek.

#Beşiktaş
#Viincent Aboubakar
#Kasımpaşa
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