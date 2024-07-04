Aboubakar'dan Beşiktaşlıları çıldırtan hareket

Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar, tatildeyken bir başka Süper Lig ekibinin formasını giydi. Kamerunlu futbolcunun sosyal medyaya düşen fotoğrafı siyah-beyazlı taraftarların büyük tepkisini çekti.
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, ilginç bir harekete imza attı.
Yeşil Burun Adaları'nda tatil yapan 32 yaşındaki futbolcunun, Kasımpaşa forması giydiği bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü.
Beşiktaş ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan Aboubakar'ın başka takım formasıyla poz vermesi siyah-beyazlı taraftarların tepkisine neden oldu.
Beşiktaş'ta sürekli sorunlarıyla gündeme gelen tecrübeli futbolcu, geçen sezon kadro dışı bırakılmış ve daha sonra affedilerek takıma geri dönmüştü.
Şu an tatilde olan Aboubakar'ın 8 Temmuz'da Beşiktaş'ın kampına katılması bekleniyor.
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kamerunlu golcünün takımda kalıp kalmamasıyla ilgili bir karar verecek.