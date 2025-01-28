Acun Ilıcalı reddettikleri dünyaca ünlü futbolcuyu açıkladı

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, adı sarı-lacivertli takımla anılan yıldız futbolcunun transferine ilişkin soruya cevap verdi. Ilıcalı, 27 yaşındaki futbolcunun gündemlerinde olmadığını söyledi.
Acun Ilıcalı, İngiliz Sky Sports'a bağlanarak transfer konusunda açıklamalarda bulundu.
Manchester United'dan ayrılması beklenen Marcus Rashford'la ilgili soruya cevap veren Ilıcalı, İngiliz forvetin gündemlerinde olmadığını belirtti.
Acun Ilıcalı, "Rashford ile ilgilendiğimiz haberlerde yazıyordu. Her şeyden önce Rashford harika bir oyuncu. Ancak takımınızda, bazı planlarınız olduğunda, aynı pozisyonda birbirine çok benzeyen iki oyuncuya sahip olmak mantıklı değil. Bu tür oyuncuların sürekli oynaması gerekir ve eğer Rashford gelirse, diğer oyunculardan biri oynayamaz" diye konuştu.
Rashford'un planlarına uymadıklarını belirten Acun Ilıcalı, "Oyuncu bizim önümüze geldi ancak 'hayır' demek zorunda kaldık. Bu konuda herhangi bir hamlemiz olmayacak. Kesin olarak söylüyorum bir ilgimiz yok" ifadelerini kullandı.
Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır hakkında da değerlendirmede bulunan Ilıcalı, "Altay Bayındır, üst düzey bir kaleci, onunla gurur duyuyorum" dedi.
Üst düzey kulüplerle iyi ilişkileri olduğunu aktaran Acun Ilıcalı, "Fenerbahçe'nin Real Madrid, Manchester United gibi üst düzey kulüplerle çok iyi ilişkileri olduğunu söylemekten memnunum. Real Madrid'e, sonra Bayern Münih'e, Brighton'a oyuncular sattık" açıklamasını yaptı.
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin iyi oyuncular transfer ettiğini belirterek, "Skriniar, PSG'den... Yakında kadromuza katılacak. Talisca, dünyanın en iyi 10 numaralarından biridir, kadromuza katıldı. Dün gece İstanbul'a geldi" dedi.