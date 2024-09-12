Ada ekipleri Kerem Aktürkoğlu’nu izlemek için sıraya girdi: Yıldızı parlayacak!

Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz ekipleri şimdiden talip oldu. Birçok Ada ekibinin Lizbon'da maçları izleyeceği ve gelecek sezon Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yarışacağı iddia edildi. Detaylar haberimizde.

1 / 7 Trendyol Süper Lig ekibi Galatasaray'dan 12 milyon Euro bedelle Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'na İngiliz ekiplerinin kanca taktığı ileri sürüldü.



2 / 7 İspanyol basınından Fichajes'de yer alan habere göre, Birçok Ada ekibinin Lizbon'da maçları izleyeceği ve gelecek sezon Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için yarışacağı belirtildi.



3 / 7 Öte yandan Benfica'nın daha önce bu tarz transferleri sıklıkla yaptığı ve oyuncuları parlatarak yüksek bedellerle satışlar kaydettiği ifade edildi.



4 / 7 Haberin detayında yer alan bilgide ise 25 yaşındaki milli futbolcunun Portekiz'de geçireceği 1 sezonun ardından İngiltere'ye transfer olacağı aktarıldı.



5 / 7 Sarı kırmızılılar 12 milyon Euro'luk bonservis bedelle sattığı Kerem Aktürkoğlu'nun sonraki satışının karından %10 pay alacak.



6 / 7 2021-2021 sezonunda 24 Erzincanspor'dan sarı kırmızılılara katılan milli futbolcu, 179 maçta süre aldı ve 46 gol atıp, 42 de asist yaptı.