Adı gol, soyadı asist: Barcelona Lewandowski’nin yerine gelecek ismi buldu

Barcelona'da Polonyalı yıldız Robert Lewandowski ile sezon sonunda yolların ayrılması bekleniyor. Katalan ekibi Lewa'nın yerine geçecek isim için şimdiden planlamalara başladı. Barcelona, tüm dünyanın dikkatini çeken sürpriz bir ismi gözüne kestirdi. Detaylar haberimizde.

1 / 5 Robert Lewandowski sonrası yerine geçecek isim için şimdiden planlamalara başlayan Barcelona, tüm dünyanın dikkatini çeken sürpriz bir ismi gözüne kestirdi.



2 / 5 Todofichajes'in haberine göre; Katalan temsilcisi, Sporting Lizbon'daki performansı ile dikkatleri üzerine çeken Viktor Gyökeres'i renklerine bağlamak istiyor.



3 / 5 İsveçli forvetin Barcelona'ya transferinin önemli bir mali çaba gerektireceği ancak buna rağmen sahada gösterilen performansın kulübü cezbettiği aktarıldı.



4 / 5 2023/24 sezonunda çıktığı 50 maçta; 43 gol ve 15 asist kaydeden 26 yaşındaki santrfor oyuncusu, bu sezon henüz çıktığı 9 maçta 12 gol atıp, 5 de asist yapmayı başardı.

