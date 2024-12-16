Ahmet Çakar'dan iddialı derbi tahmini: 'Yazın bir kenara' diyerek skor verdi

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Ahmet Çakar, bu akşam oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili tahminini açıkladı.
Galatasaray ile Trabzonspor bu akşam saat 21.00'de RAMS Park'ta kozlarını paylaşacak.
Bu sezon ligde yenilgi görmeyen Okan Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılı takım şampiyonluk yolunda yara almamak, son 2 maçında 5 puan bırakan Şenol Güneş'in çalıştırdığı bordo-mavili ekip ise yeni bir çıkışın ilk adımını atmak adına 3 puan için sahaya çıkacak.
Beyaz Futbol yorumcuları Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı futbolseverlerin sonucunu merakla beklediği dev derbiye ilgili tahminlerini açıkladı.
"Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenme ihtimali yok" diyen Abdülkerim Durmaz, "Yenerse benim için sezonun sürprizi olur. Galatasaray'da Osimhen ve Jakobs olmasa dahi Trabzonspor'u rahat yener. Trabzonspor galip gelirse 'Ben futboldan anlamıyorum' diyeceğim" ifadelerini kullandı.
Ahmet Çakar ise, "Trabzonspor kazanacak, yazın bir kenara. Trabzonspor 2-1 kazanacak" dedi.
Sinan Engin ise gönlünün Trabzonspor'dan yana olduğunu ancak derbiden Galatasaray'ın galip ayrılacağını düşündüğünü söyledi.
Rasim Ozan Kütahyalı da Galatasaray'ın maçı 2-1 kazanacağı yönünde tahminde bulundu.