Ahmet Çakar'dan iddialı derbi tahmini: 'Yazın bir kenara' diyerek skor verdi

"Trabzonspor'un Galatasaray'ı yenme ihtimali yok" diyen Abdülkerim Durmaz, "Yenerse benim için sezonun sürprizi olur. Galatasaray'da Osimhen ve Jakobs olmasa dahi Trabzonspor'u rahat yener. Trabzonspor galip gelirse 'Ben futboldan anlamıyorum' diyeceğim" ifadelerini kullandı.