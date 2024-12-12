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Ahmet Çakar'dan sosyal medyada olay paylaşım: 'Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho...'

Ahmet Çakar'dan sosyal medyada olay paylaşım: 'Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho...'

Haber Merkezi
10:5612/12/2024, Perşembe
G: 12/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sırasında eski hakem Ahmet Çakar'ın paylaşımı, sosyal medyada olay oldu.

UEFA Avrupa Ligi 6’ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Konuk ekip, Inaki Williams’ın 5 ve 45’inci dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. 

Bu sonucun ardından Athletic Bilbao puanını 16 yaparken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.

Karşılaşma sırasında eski hakem Ahmet Çakar'ın paylaşımı, sosyal medyada olay oldu.

Çakar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Jose Mourinho karizması ve kariyeriyle dünyanın en iyilerinden biri. Ama artık Acun Ilıcalı ile birlikte Survivor'da yarışmacı olarak görev yapmalı…"

#Fenerbahçe
#Ahmet Çakar
#Jose Mourinho

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