Ahmet Çakar'dan sosyal medyada olay paylaşım: 'Acun Ilıcalı ve Jose Mourinho...'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 6’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Athletic Bilbao’ya 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sırasında eski hakem Ahmet Çakar'ın paylaşımı, sosyal medyada olay oldu.
UEFA Avrupa Ligi 6’ncı hafta maçında Fenerbahçe ile Athletic Bilbao karşı karşıya geldi. Konuk ekip, Inaki Williams’ın 5 ve 45’inci dakikada attığı gollerle mücadeleden 2-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından Athletic Bilbao puanını 16 yaparken, Fenerbahçe 8 puanda kaldı.
Karşılaşma sırasında eski hakem Ahmet Çakar'ın paylaşımı, sosyal medyada olay oldu.
Çakar'ın paylaşımı şu şekilde:
"Jose Mourinho karizması ve kariyeriyle dünyanın en iyilerinden biri. Ama artık Acun Ilıcalı ile birlikte Survivor'da yarışmacı olarak görev yapmalı…"