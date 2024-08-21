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Spor

Alex de Souza’dan Galatasaraylı futbolcuya teklif

10:21 - 21/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:21 - 21/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Antalyaspor teknik direktörü Alex de Souza Galatasaraylı yıldıza talip oldu. Forvet bölgesinde sıkıntılar yaşayan Brezilyalı teknik adam buraya kalıcı bir çözüm arıyor. Alex’in raporu doğrultusunda Antalyaspor yönetimi golcü oyuncu için Galatasaray ile masaya oturacak. Detaylar haberimizde.

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Süper Lig'in ilk 2 haftasından 1 puan çıkarabilen Antalyaspor'da transfer çalışmaları sürüyor.


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Alex de Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Akdeniz ekibi, Galatasaray'ın milli futbolcusunu istiyor.


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Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor yönetimi, Galatasaray'ın kadroda düşünmediği isme kanca attı.


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Fanatik'in haberine göre Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nu kiralamak için Galatasaray'a teklif yaptı.

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Alex de Souza da milli futbolcuyu onaylarken, maaş konusunda Galatasaray'la anlaşma sağlanması halinde transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor.

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Antalyaspor, Halil Dervişoğlu'nun maaşının büyük bölümünü Galatasaray'ın karşılamasını talep ediyor.

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Galatasaray geçtiğimiz sezon başında 500 bin euro karşılığında bonservisini aldığı Halil Dervişoğlu ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.


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2023-24 sezonunun ikinci yarısını Hatayspor'da kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu, sezon toplamında çıktığı 31 maçta 4 gol, 1 asistlik skor katkısı yapmıştı.

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Halil Dervişoğlu hangi takımlarda oynadı?


Halil Dervişoğlu, kariyeri boyunca farklı ülkelerde ve takımlarda forma giymiştir. İşte kariyerindeki önemli duraklar:

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Sparta Rotterdam: Profesyonel kariyerine Hollanda'da Sparta Rotterdam takımında başlayan Dervişoğlu, burada dikkat çekici performanslar sergilemiştir.

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Brentford: Sparta Rotterdam'dan İngiltere'ye transfer olan Dervişoğlu, Brentford formasıyla da Premier League'i tatmıştır. Ancak burada düzenli olarak forma şansı bulamayınca farklı takımlara kiralık olarak gönderilmiştir.

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Galatasaray: Brentford'tan kiralık olarak Galatasaray'a gelen Dervişoğlu, Süper Lig'de de kendini gösterme fırsatı bulmuştur.

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FC Twente ve Burnley (Kiralık): Brentford'dayken sırasıyla FC Twente ve Burnley takımlarına kiralanmıştır.

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Hatayspor (Kiralık): Galatasaray'dan kiralık olarak Hatayspor'a transfer olmuştur.


#Alex de Souza
#Galatasaray
#Antalyaspor
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