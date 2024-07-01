Alex'in büyük transfer operasyonu: Hedefte dört oyuncu var

Sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Antalyaspor transferde hızlandı. Akdeniz ekibi teknik direktör Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda dört futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezona iddialı bir şekilde girmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.
Akdeniz ekibi şuana kadar dört futbolcunun transferini bitirme noktasına geldi.
Antalyaspor, geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de forma giyen Bosnalı kaleci Kenan Piric ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci tekrardan Süper Lig'de forma giyecek.
Transferde hız kesmeyen Antalyaspor, üç oyuncuyu paket şeklinde transfer etmek için kolları sıvadı.
Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nün üç futbolcusunu kadrosuna katmaya yakın.
Alex'in kadrosunda en çok görmek istediği oyuncuların başında gelen Ali Sowe geliyor.
Ali Sowe'nin ardından Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci içinde girişimler hızlandı.
Bu üç transferide bitirmek isteyen Antalyaspor, kampa oyuncuları yetiştirmek istiyor.