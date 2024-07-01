Alex'in büyük transfer operasyonu: Hedefte dört oyuncu var

Sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Antalyaspor transferde hızlandı. Akdeniz ekibi teknik direktör Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda dört futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

1 / 9 Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezona iddialı bir şekilde girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

2 / 9 Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.

3 / 9 Akdeniz ekibi şuana kadar dört futbolcunun transferini bitirme noktasına geldi.

4 / 9 Antalyaspor, geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de forma giyen Bosnalı kaleci Kenan Piric ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci tekrardan Süper Lig'de forma giyecek.



5 / 9 Transferde hız kesmeyen Antalyaspor, üç oyuncuyu paket şeklinde transfer etmek için kolları sıvadı.



6 / 9 Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nün üç futbolcusunu kadrosuna katmaya yakın.



7 / 9 Alex'in kadrosunda en çok görmek istediği oyuncuların başında gelen Ali Sowe geliyor.

8 / 9 Ali Sowe'nin ardından Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci içinde girişimler hızlandı.