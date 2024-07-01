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Spor

Alex'in büyük transfer operasyonu: Hedefte dört oyuncu var

21:48 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:48 - 1/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Sezona iddialı bir şekilde girmek isteyen Antalyaspor transferde hızlandı. Akdeniz ekibi teknik direktör Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda dört futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

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Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezona iddialı bir şekilde girmek için çalışmalarını sürdürüyor.

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Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Alex de Souza'nın raporu doğrultusunda transfer görüşmelerine devam ediyor.

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Akdeniz ekibi şuana kadar dört futbolcunun transferini bitirme noktasına geldi.

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Antalyaspor, geçtiğimiz sezonlarda Süper Lig'de forma giyen Bosnalı kaleci Kenan Piric ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kaleci tekrardan Süper Lig'de forma giyecek.


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Transferde hız kesmeyen Antalyaspor, üç oyuncuyu paket şeklinde transfer etmek için kolları sıvadı.


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Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'e veda eden Ankaragücü'nün üç futbolcusunu kadrosuna katmaya yakın.


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Alex'in kadrosunda en çok görmek istediği oyuncuların başında gelen Ali Sowe geliyor.

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Ali Sowe'nin ardından Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci içinde girişimler hızlandı.

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Bu üç transferide bitirmek isteyen Antalyaspor, kampa oyuncuları yetiştirmek istiyor.

#Antalyaspor
#Alex de Souza
#Transfer
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