Ali Koç dünya devini satın alıyor: Avrupa'nın en fazla şampiyon olan takımlarından birisi

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç, Avrupa'nın önemli kulüplerinden birisini satın almak için harekete geçti
Fenerbahçe'de yapılan seçimi kaybeden Ali Koç'un, Avrupa'nın önemli kulüplerinden birisini satın almak istiyor.
Estadio Deportivo'nun haberine göre; La Liga ekibi Sevilla’da Del Nido ailesi arasında yaşanan yönetim krizi, kulübün el değiştirme ihtimalini gündeme getirdi.
Bu durum, uluslararası yatırımcıların ilgisini çekerken iddialara göre Ali Koç da süreci yakından takip ediyor ve ön araştırma aşamasında bulunuyor.
Haberde; Ali Koç’un olası bu hamlesinin, onu Avrupa’da kulüp sahibi Türk iş insanları arasına katabileceği ifade edildi.