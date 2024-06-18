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Spor

Almanya sokakları kırmızı beyaza büründü: Türk taraftarlar Dortmund’a akın etti

14:45 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 14:45 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü. Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.

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EURO 2024 F Grubu’nda A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 19.00’da Gürcistan ile karşılaşacak.

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BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.

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Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.


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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

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Türkiye - Gürcistan

#Türkiye
#Gürcistan
#EURO 2024
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