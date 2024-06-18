Almanya sokakları kırmızı beyaza büründü: Türk taraftarlar Dortmund’a akın etti

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü. Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.
EURO 2024 F Grubu’nda A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 19.00’da Gürcistan ile karşılaşacak.
BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.
Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan
Türkiye - Gürcistan