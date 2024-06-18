Almanya sokakları kırmızı beyaza büründü: Türk taraftarlar Dortmund’a akın etti

A Milli Futbol Takımı EURO 2024 F Grubu ilk maçında Gürcistan ile karşılaşacak. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü. Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.

1 / 19 EURO 2024 F Grubu’nda A Milli Futbol Takımı bu akşam saat 19.00’da Gürcistan ile karşılaşacak.

2 / 19 BVB Dortmund Stadı'ndaki maç öncesi Türk taraftarların coşkuyla karşılaşma saatini beklediği görüldü.

3 / 19 Taraftarlar, Türk Bayrakları ve kırmızı beyaz sis bombaları ile sokakları doldurdu.



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