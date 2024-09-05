Almanya ve İtalya’dan gelen teklifler reddedildi! Fenerbahçe o yıldızı bırakmıyor

Fenerbahçe’de sezona gösterdiği performans ile damga vuran futbolcuya birçok dev kulüpten teklif geldi. 25 yaşındaki yıldız Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Kanarya oyuncusuna gelen tüm teklifleri reddetti. Detaylar haberimizde.
Transfer döneminde adından söz ettiren İsmail Yüksek, Avrupa devlerinin de dikkatini çekti.
İngiltere, Almanya ve İtalya liglerinden birçok kulüp Fenerbahçe’nin kapısını çalsa da, başarılı futbolcunun takımdan ayrılmasına izin verilmedi.
İsmail Yüksek, 2024 Avrupa Şampiyonası’nda forma giydiği 3 karşılaşmada, 2 top çalma ortalaması yakaladı.
Ayrıca ikili mücadelelerdeki başarısıyla öne çıktı.
İsmail, milli formayla yakaladığı çıkışı Fenerbahçe'de de sürdürdü.
25 yaşındaki oyuncu, sarı lacivertli takımda 4 top çalma ortalamasına ulaştı.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro.
İsmail Yüksek hangi takımlarda oynadı?
İşte İsmail Yüksek'in kariyeri boyunca oynadığı takımlar:
Gölcükspor (2018-2020): İsmail Yüksek profesyonel kariyerine Gölcükspor'da başlamıştır. Burada dikkat çeken performansı ile öne çıkmıştır.
Balıkesirspor (2020 - Kiralık): Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk olarak Balıkesirspor'a kiralanmıştır ve burada bir süre kiralık olarak oynamıştır.
Fenerbahçe (2020-): 2020 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek, bu süreçte zaman zaman kiralık olarak başka takımlara gönderilmiştir, ancak Fenerbahçe'de de forma giymiştir.
Adana Demirspor (2021 - Kiralık): 2021 yılında Adana Demirspor'da kiralık olarak oynamış ve performansını burada da sürdürmüştür.
Bursaspor (2022 - Kiralık): İsmail Yüksek, 2022 yılında Bursaspor'a kiralanmış ve burada da forma giymiştir.