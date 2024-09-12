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Spor

Amrabat ve Kostic Kasımpaşa maçında oynayacak mı? İşte son durum

10:23 - 12/09/2024 Perşembe
Güncelleme: 11:08 - 12/09/2024 Perşembe
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Bu maç öncesi, yeni transferler Filip Kostic ve Sofyan Amrabat'ın durumları merak ediliyor. İki yıldızın, Kasımpaşa karşısında oynayıp oynamayacağı netleşti. İşte detaylar...

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Kasımpaşa'ya konuk olacak Fenerbahçe'de yeni transferler Sofyan Amrabat ve Filip Kostic'in durumları da netleşiyor.






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Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre; fizik kondisyon açısından takım arkadaşlarının seviyesine çıkabilmek için antrenmanlarını salonda sürdüren Kostic forma giyemeyecek.






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Sırp kanat oyuncusunun hedefinin Galatasaray derbisi olduğu öğrenildi.




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Milli maç nedeniyle yurt dışında olan Amrabat'ın durumu ise maç günü belli olacak.






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Ancak Faslı yıldızın ikinci yarıda oynamasının yüksek ihtimal olduğu belirtildi.


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Bu arada sakatlığı bulunan futbolculardan Aleksander Djiku'nun Kasımpaşa karşısında oynayabileceği, Bright Osayi Samuel'in ise 10 gün sahalardan uzak kalacağı belirtildi.



#Sofyan Amrabat
#Filip Kostic
#Fenerbahçe
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