Ancelotti Arda Güler'den bunu beklemiyordu: Şaşkınlık yaşadı

Sezon öncesi çalışmalarını Chicago'da sürdüren Real Madrid'de gerçekleşen transferlerin ardından gözler Arda Güler'e çevrildi. Yıldız oyuncunun çalışmalardaki performansı Ancelotti'yi etkiledi. İtalyan teknik adam, Milan ile oynanacak maç öncesi Arda Güler için kararını verdi. İşte detaylar...
Hazırlıklarını Chicago'da sürdüren Real Madrid'de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Milli oyuncumuz Arda Güler, tatilinin ardından kampa dahil oldu.
İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre; "Yıldız oyuncu, Ancelotti'nin gözüne girdi."
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, sezon öncesi çalışmalara formda gelen Arda Güler için kararını verdi.
İtalyan teknik adam, 1 Ağustos Perşembe günü Milan ile oynanacak hazırlık maçında ilk 11'de oynatmayı düşünüyor.
Madrid'in Milan karşısındaki muhtemel 11'i şöyle; Courtois; Lucas, Joan, Rudiger, Fran, Mario Martín, Modric, Ceballos, Brahim, Arda Güler, Endrick.
Ayrıca haberde 19 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'in bu sezonki kadro planlamasında yer alacağını takımdan arılamasının söz konusunu olmadığı belirtildi.