Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi! Taraftarlar ateş püskürdü

Real Madrid'in sahasında Real Betis'i ağırladığı mücadelede milli futbolcu Arda Güler süre alamadı. İspanyol taraftarlar ise maç sonu mutsuz tavırları olan milli yıldızın bu hali nedeniyle teknik direktör Ancelotti'ye tepkiliydi.

1 / 6 İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.







2 / 6 Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Güler'in ise mücadelenin son düdüğüyle birlikte oldukça mutsuz bir tavırla direkt soyunma odasının yolunu tutması İspanya'da gündem oldu.





3 / 6 NTV Spor'da yer alan habere göre Arda Güler'in yerine maça Dani Ceballos ile başlayan Carlo Ancelotti'ye Real Madrid taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.















4 / 6 Taraftarlar, milli futbolcunun karşılaşmada hiç süre almamasını eleştirirken futbolcunun takıma küstürülmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.





5 / 6 Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı.