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Spor

Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi! Taraftarlar ateş püskürdü

11:43 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 12:02 - 2/09/2024 Pazartesi
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Real Madrid'in sahasında Real Betis'i ağırladığı mücadelede milli futbolcu Arda Güler süre alamadı. İspanyol taraftarlar ise maç sonu mutsuz tavırları olan milli yıldızın bu hali nedeniyle teknik direktör Ancelotti'ye tepkiliydi.

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İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında Real Betis'i Kylian Mbappe'nin golleriyle 2-0 mağlup etti.




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Karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamlayan Arda Güler'in ise mücadelenin son düdüğüyle birlikte oldukça mutsuz bir tavırla direkt soyunma odasının yolunu tutması İspanya'da gündem oldu.



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NTV Spor'da yer alan habere göre Arda Güler'in yerine maça Dani Ceballos ile başlayan Carlo Ancelotti'ye Real Madrid taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.








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Taraftarlar, milli futbolcunun karşılaşmada hiç süre almamasını eleştirirken futbolcunun takıma küstürülmesinden duydukları endişeyi dile getirdi.



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Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 4 maça çıktı.

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19 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda toplam 100 dakika şans bulurken gol ya da asist katkısı üretemedi.





#Real Madrid
#Arda Güler
#Carlo Ancelotti
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