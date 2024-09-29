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Antaylaspor-Fenerbahçe maçında tartışma çıkartan pozisyon: Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

Antaylaspor-Fenerbahçe maçında tartışma çıkartan pozisyon: Top çizgiyi geçti mi geçmedi mi?

Haber Merkezi
19:2029/09/2024, Pazar
G: 29/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Antalyaspor-Fenerbahçe maçında yaşanan pozisyon gündeme damga vurdu. Bir pozisyon esnasında topun çizgiyi geçip geçmediği merak konusu oldu.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Mücadelenin henüz 2. dakikasında oldukça kritik bir pozisyon yaşandı.

Szymanski boş kaleye topu gönderemedi.

Daha sonra yaşanan pozisyonda Antalyasporlu oyuncular topu çizgiden çıkardı.

Fenerbahçeli oyuncular ve teknik direktör Jose Mourinho, topun çizgiyi geçtiğine yönelik itirazlarda bulundu.

Fakat Cihan Aydın, VAR'dan herhangi bir uyarı gelmeyince karşılaşmayı devam ettirdi.


#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Szymanski

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