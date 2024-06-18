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Spor

Arda Güler dünya basınında ses getirdi

23:24 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 00:02 - 19/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler, Gürcistan karşısında sergilediği performansla dünya basınında ses getirdi. 19 yaşındaki futbolcu, manşetlerde geniş yer aldı. İşte detaylar...

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A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.

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Galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.



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Bu sonucun ardından tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladık.

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Gürcistan karşısında Arda Güler sergilediği performansla dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

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TNT SPORTS – "Futbolun geleceği emin ellerde"

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EUROFOOT - "Arda Güler, Ronaldo’nun rekorunu aldı."

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MARCA - "Türklerin muhteşem yıldızı Arda Güler"

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MUNDO DEPORTIVO - "Türkiye, Arda’nın başrolde olduğu maçta kazandı"

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THE ATHLETIC - "Deha Arda Güler!"

#Arda Güler
#Türkiye
#Gürcistan
#EURO 2024
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