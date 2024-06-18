Arda Güler dünya basınında ses getirdi

A Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Arda Güler, Gürcistan karşısında sergilediği performansla dünya basınında ses getirdi. 19 yaşındaki futbolcu, manşetlerde geniş yer aldı. İşte detaylar...
A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu karşılaşmasında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti.
Galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Mert Müldür, 65. dakikada Arda Güler ve 90+7. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı.
Bu sonucun ardından tarihimizde ilk kez Avrupa Şampiyonası finallerine galibiyetle başladık.
Gürcistan karşısında Arda Güler sergilediği performansla dünya basınında büyük yankı uyandırdı.
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