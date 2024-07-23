Arda Güler’e Bundesliga’dan dev talip: Yeni bir rekor için onu istiyor!

Hem Real Madrid formasıyla hem de EURO 2024’te milli takım formasıyla tüm dünyada dikkatleri üzerine çeken Arda Güler’e Bundesliga devi talip oldu. Milli yıldızın Real Madrid’den ayrılıp ayrılmayacağı ise milyonlarca futbolsever tarafından merak ediliyor. Detaylar haberimizde.

1 / 8 İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli yıldızımız Arda Güler'in Bayer Leverkusen'i çalıştıran Xabi Alonso'nun radarına takıldığı ileri sürüldü.



2 / 8 İspanyol basınından Defensa Central kaynaklı habere göre; Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen'in daha önce de talip olduğu Arda Güler için bir kez daha eflatun-beyazlıların kapısını çaldığı aktarıldı.

3 / 8 Xabi Alonso'nun ekibi geçtiğimiz günlerde de 19 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için teklif yaptığı vurgulanırken, bir kez daha Madrid devine teklifini ilettiği yazıldı.

4 / 8 İspanyol devinin Arda Güler'in gidişine onay vermeyeceği aktarılırken, Bundesliga şampiyonu Xabi Alonso'nun takımında görmek istediği hücum oyuncusunun transferi için Bayer Leverkusen yönetiminin şartları zorlayacağı ifade edildi.

5 / 8 İspanyol devinin Arda Güler'in gidişine onay vermeyeceği aktarılırken, Bundesliga şampiyonu Xabi Alonso'nun takımında görmek istediği hücum oyuncusunun transferi için Bayer Leverkusen yönetiminin şartları zorlayacağı ifade edildi.

6 / 8 Haberde, Real Madrid'in takımda tutmak istediği Arda Güler'e çok fazla transfer teklifi geliyor olması değerlendirilirken, "Her hafta aynı şey oluyor" yorumu yapıldı.

7 / 8 Haberde, Arda'nın EURO 2024'te milli forma ile başarılı performansına değinilirken, İtalyan kulübü Milan'ın da yıldız futbolcu için Real Madrid'in kapısını çaldığı ancak Madrid yönetiminin bu kiralama teklifini jet hızıyla reddettiği belirtildi.