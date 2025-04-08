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Arda Güler’e Premier Lig’den reddedilmeyecek teklif

Arda Güler’e Premier Lig’den reddedilmeyecek teklif

11:088/04/2025, Tuesday
G: 8/04/2025, Tuesday
Yeni Şafak
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Real Madrid’de forma giyen milli yıldız Arda Güler’e Premier Lig’den talip çıktı. 20 yaşındaki futbolcu için İngiliz devi 30 milyon euroyu gözden çıkardı. Real Madrid’in Arda’yı satma planı olmasa da yüksek teklifleri değerlendirebileceği aktarıldı. Detaylar haberimizde.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Real Madrid’in genç yıldızı Arda Güler’i transfer etmek istiyor.


İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Arsenal, 20 yaşındaki futbolcu için yaklaşık 30 milyon avroluk bir teklif hazırlıyor.


Haberde, Mikel Arteta'nın Arda Güler’in oyun tarzının takıma uyum sağlayacağını düşündüğü belirtildi.


Arteta, Milli yıldızı Martin Ødegaard gibi önemli bir rol üstlenebilecek potansiyele sahip görüyor.


Genç oyuncunun kariyerine Madrid’de devam etmek istediği ancak yeterince süre alamadığı için gelişiminin olumsuz etkilenebileceği de aktarıldı.


Real Madrid’in Arda’yı satma gibi bir planı olmasa da, yüksek bir teklif gelmesi durumunda bu kararını gözden geçirebileceği belirtiliyor.


#Arda Güler
#Real Madrid
#Arsenal
#Premier Lig

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