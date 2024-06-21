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Spor

Arda Güler’e Premier Lig’den sürpriz talip: Transfer için seferber olacaklar

15:42 - 21/06/2024 Cuma
Güncelleme: 15:44 - 21/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Real Madrid’in parlayan yıldızı Arda Güler, milli takımda gösterdiği performans ile tüm dünyada dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Gürcistan maçında attığı nefis golle kalitesini bir kez daha ortaya koyan Arda Güler’e Premier Lig’den dev talip çıktı. Detaylar haberimizde.

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EURO 2024'te Gürcistan maçındaki golü ile ön plana çıkan Arda Güler'e sürpriz bir talip çıktı.

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Güler, Türkiye'nin turnuva tarihinde ilk kez galibiyetle başlamasına katkı sağlayan hem de Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçında gol atan en genç isim oldu.  

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Arda Güler, Real Madrid formasıyla da 12 maçta 6 gollük performans sergilemişti.


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Teamtalk'ın haberine göre, Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yeni teknik direktörü Arne Slot, Arda Güler'in takıma katılmasını istedi.


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Real Madrid'in Arda Güler ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor. Liverpool, 19 yaşındaki oyuncuyu kiralama formülüyle kadroya katmak isteyebilir.


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Arda'nın Kylian Mbappe ve Endrick transferleri sonrasında daha fazla forma giyebileceği bir kulübe kiralık olarak katılmaya sıcak baktığı söyleniyor.

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Arda Güler

#Arda Güler
#Premier Lig
#Real Madrid
#Liverpool
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