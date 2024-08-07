Arda Güler'e rekor transfer teklifi: Dünyanın konuştuğu bonservis ücreti

Real Madrid'in yıldızı oyuncusu Arda Güler için, rekor transfer teklifi kapıda. İspanyol basını, rekor rakamı açıkladı.
Arda Güler, Real Madrid'in oynadığı son hazırlık maçlarında gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktırdı.
Ancelotti, milli yıldızımı birçok maçta oynatırken, yoğun antrenmanlar nedeniyle sakatlık riski olmaması için Chelsea karşılaşmasında oynatmadı.
İspanyol basını da, Arda Güler için oldukça önemli bir haberi, okuyucularına duyurdu.
Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'in haberine göre 19 yaşındaki yıldız oyuncuya, rekor bir teklif var.
Bir Premier Lig ekibi, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalacak.
Haberde, İngilizlerin yıldız futbolcu için kesenenin ağzını bir hayli açtığı vurgulandı.
Habere göre, Manchester United, Arda Güler'i kadrosuna katmak için Real Madrid ile masaya oturacak.
2025 yaz transfer döneminde Arda Güler için 100 milyon euro bütçe ayıran Manchester United'ın, bu transferi bitirmek istediği ifade edildi.
Ayrıca haberde şu bilgilere yer verildi:
"Manchester United, Arda Güler'i 2025'te kadrosuna katmak istiyor. Acımasız teklif yolda. Arda Güler, Avrupa'nın en iyi kulüpleri tarafından isteniyor."