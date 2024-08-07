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Spor

Arda Güler'e rekor transfer teklifi: Dünyanın konuştuğu bonservis ücreti

Haber Merkezi
14:28 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:42 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

Real Madrid'in yıldızı oyuncusu Arda Güler için, rekor transfer teklifi kapıda. İspanyol basını, rekor rakamı açıkladı.

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Arda Güler, Real Madrid'in oynadığı son hazırlık maçlarında gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine bir kez daha hayran bıraktırdı.

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Ancelotti, milli yıldızımı birçok maçta oynatırken, yoğun antrenmanlar nedeniyle sakatlık riski olmaması için Chelsea karşılaşmasında oynatmadı.

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İspanyol basını da, Arda Güler için oldukça önemli bir haberi, okuyucularına duyurdu.

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Real Madrid'e yakınlığı ile bilinen Defensa Central'in haberine göre 19 yaşındaki yıldız oyuncuya, rekor bir teklif var.

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Bir Premier Lig ekibi, Arda Güler için Real Madrid'in kapısını çalacak.

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Haberde, İngilizlerin yıldız futbolcu için kesenenin ağzını bir hayli açtığı vurgulandı.

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Habere göre, Manchester United, Arda Güler'i kadrosuna katmak için Real Madrid ile masaya oturacak.

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2025 yaz transfer döneminde Arda Güler için 100 milyon euro bütçe ayıran Manchester United'ın, bu transferi bitirmek istediği ifade edildi.


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Ayrıca haberde şu bilgilere yer verildi:

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"Manchester United, Arda Güler'i 2025'te kadrosuna katmak istiyor. Acımasız teklif yolda. Arda Güler, Avrupa'nın en iyi kulüpleri tarafından isteniyor."

#Real Madrid
#Arda Güler
#Manchester United
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