Arda Güler'e yapılan hareket sonrası Ancelotti çok sinirlendi: Sahaya giriyordu!

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Real Valladolid maçında aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Hakemin devam kararı beğenmeyen teknik direktör Carlo Ancelotti çok sinirlendi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Real Madrid, LaLiga 2. hafta karşılaşmasında Real Valladolid'i konuk etti.
Milli oyuncumuz Arda Güler maça ilk 11'de başladı.
Bernabeu'da ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Arda Güler, maçın 35. dakikasında girdiği ikili mücadelede rakibinden aldığı darbe sonucunda yer kaldı.
Milli oyuncunun yerde kalmasının hakem devam kararı verdi.
Hakemin verdiği kararı beğenmeyen Ancelotti, devam kararına çok sinirlendi ve neredeyse sahanın içine girecekti.