Spor

Arda Güler'e yapılan hareket sonrası Ancelotti çok sinirlendi: Sahaya giriyordu!

19:20 - 25/08/2024 Pazar
Güncelleme: 19:44 - 25/08/2024 Pazar
Yeni Şafak

Real Madrid forması giyen milli oyuncu Arda Güler, Real Valladolid maçında aldığı darbe sonrası yerde kaldı. Hakemin devam kararı beğenmeyen teknik direktör Carlo Ancelotti çok sinirlendi. O anlara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Real Madrid, LaLiga 2. hafta karşılaşmasında Real Valladolid'i konuk etti.

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Milli oyuncumuz Arda Güler maça ilk 11'de başladı.

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Bernabeu'da ilk yarı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

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Arda Güler, maçın 35. dakikasında girdiği ikili mücadelede rakibinden aldığı darbe sonucunda yer kaldı.

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Milli oyuncunun yerde kalmasının hakem devam kararı verdi.

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Hakemin verdiği kararı beğenmeyen Ancelotti, devam kararına çok sinirlendi ve neredeyse sahanın içine girecekti.

#Real Madrid
#Carlo Ancelotti
#Arda Güler
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