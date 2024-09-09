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Spor

Arda Turan Fenerbahçeli yıldızı alıyor

15:38 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:38 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Süper Lig’in yeni ekibi Eyüpspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Arda Turan yönetimden stoper bölgesine takviye istedi. Eyüpspor Jose Mourinho tarafından bileti kesilen futbolcu ile görüşmelere başladı. İşte detaylar.

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Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerden olan Serdar Aziz ile ilgili yeni gelişmeler var...


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Sarı-Lacivertliler'in Avusturya'daki kampında teknik direktör Jose Mourinho tarafından bileti kesilen Serdar Aziz, halen kulüp bulamamıştı.


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İstanbul'dan ayrılmak istemeyen tecrübeli stoperin, Eyüpspor'la görüştüğü öğrenildi.


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Taraflar anlaşma sağlarsa Fenerbahçe, Serdar'ın bonservisini verecek.


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33 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyeri boyunca toplam 357 maça çıktı.


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Deneyimli isim söz konusu müsabakalarda 27 gol ve 15 asistlik performans sergiledi.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 600 bin euro.


#Arda Turan
#Fenerbahçe
#Eyüpspor
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