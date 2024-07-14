|
Spor

Arda Turan Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdi

11:34 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 12:07 - 14/07/2024 Pazar
Diğer

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği o yıldıza Eyüpspor talip oldu.

1/ 7

Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da yapan Fenerbahçe'de yönetim, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.







2/ 7

Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde yabancı sayısına yer açabilmek için ayrılıklar yaşanacak.






3/ 7

Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken Fenerbahçe'de ayrılması beklenen isimlerin başında Migeul Crespo geliyor.




4/ 7

Takvim'de yer alan habere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu listesine aldı.




5/ 7

Kanarya'nın oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararını bekleyen Eyüpspor, şartların oluşması halinde transfer için hamle yapmayı planlıyor.


6/ 7

Geçen sezonu Vallecano'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun kontratı 2025'de bitecek.

7/ 7

Jose Mourinho son oynanan hazırlık maçında Crespo'ya süre vermedi.

#Fenerbahçe
#Arda Turan
#Eyüpspor
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Yüksek Hızlı Tren bilet fiyatları güncellendi: İşte Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-Ankara, Ankara-Sivas YHT bilet fiyatları