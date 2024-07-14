Arda Turan Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği o yıldıza Eyüpspor talip oldu.

1 / 7 Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da yapan Fenerbahçe'de yönetim, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.













2 / 7 Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde yabancı sayısına yer açabilmek için ayrılıklar yaşanacak.











3 / 7 Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken Fenerbahçe'de ayrılması beklenen isimlerin başında Migeul Crespo geliyor.







4 / 7 Takvim'de yer alan habere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu listesine aldı.







5 / 7 Kanarya'nın oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararını bekleyen Eyüpspor, şartların oluşması halinde transfer için hamle yapmayı planlıyor.



6 / 7 Geçen sezonu Vallecano'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun kontratı 2025'de bitecek.