Arda Turan Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdi

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürerken takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Sarı-lacivertli ekipte Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği o yıldıza Eyüpspor talip oldu.
Yeni sezon kamp çalışmalarını Avusturya'da yapan Fenerbahçe'de yönetim, hücum hattını güçlendirmek için düğmeye bastı.
Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin ile görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertlilerde yabancı sayısına yer açabilmek için ayrılıklar yaşanacak.
Yabancı sayısını 12'ye düşürmesi gereken Fenerbahçe'de ayrılması beklenen isimlerin başında Migeul Crespo geliyor.
Takvim'de yer alan habere göre; kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor, Fenerbahçe'den Miguel Crespo'yu listesine aldı.
Kanarya'nın oyuncunun geleceği hakkında vereceği kararını bekleyen Eyüpspor, şartların oluşması halinde transfer için hamle yapmayı planlıyor.
Geçen sezonu Vallecano'da kiralık geçiren 27 yaşındaki Portekizli oyuncunun kontratı 2025'de bitecek.
Jose Mourinho son oynanan hazırlık maçında Crespo'ya süre vermedi.