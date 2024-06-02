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Spor

Arda Turan Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

11:06 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 11:18 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın Galatasaray'dan eski takım arkadaşını kadrosuna katmak istediği belirtildi.

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Geçtiğimiz sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a geri dönen Alexandru Cicaldau için transfer iddiaları çıkmaya başladı.

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26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusuyla Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un ilgilendiği iddia edildi.

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Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Cicaldau, 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da birlikte forma giymişti. 

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Geride bıraktığımız sezonda Konya formasıyla 32 maçta mücadele eden Cicaldau, 1 gol. 2 asistlik performans sergiledi. 

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Cicaldau, Galatasaray'a 6.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

#Eyüpspor
#Arda Turan
#Galatasaray
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