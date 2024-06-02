Arda Turan Galatasaraylı futbolcuyu istiyor

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan'ın Galatasaray'dan eski takım arkadaşını kadrosuna katmak istediği belirtildi.
Geçtiğimiz sezon Konyaspor'da kiralık olarak forma giydikten sonra Galatasaray'a geri dönen Alexandru Cicaldau için transfer iddiaları çıkmaya başladı.
26 yaşındaki Rumen orta saha oyuncusuyla Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'un ilgilendiği iddia edildi.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile Cicaldau, 2021-2022 sezonunda Galatasaray'da birlikte forma giymişti.
Geride bıraktığımız sezonda Konya formasıyla 32 maçta mücadele eden Cicaldau, 1 gol. 2 asistlik performans sergiledi.
Cicaldau, Galatasaray'a 6.5 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.