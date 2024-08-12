Arda Turan neden kırmızı kart gördüğünü açıkladı

"Alanyaspor'un topa sahip olmak istediğini biliyorduk. Ön alan baskısıyla bunu püskürtmek istedik ve zaman zaman başarılı olduk ama ilk yarının ortalarından sonra baskımızı kırıp pozisyonlar buldular, iyi oyunlar oynadılar. Onların baskısına da biz oyunu derinleştirerek cevap verdik. İkinci yarıda beklemeyi tercih ettik. Bu da bana yeni bir teknik direktörlük dersi oldu. Uzun zaman sonra topun arkasına geçmeyi, blok savunması yapmayı denedik. Kendimizi geliştirdiğimiz ve izleyenlere keyif verdiğimiz bir maç sunduğumuzu düşünüyorum."